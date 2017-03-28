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08:32 (мск), источник: PROUFU.ru

Синоптики рассказали, когда в Уфе закончится снег

Сегодня в столицу Башкирии неожиданно пришла метель. По данным сайта Gismeteo прогнозы неутешительные, ведь теплая солнечная погода в ближайшую неделю не ожидается.

Источник: Proufu.ru

Так, завтра синоптики обещают утренний снегопад, днем потеплеет до +2, в связи, с чем снег превратится дождь. В среду днем температура воздуха понизится до -1 градуса. Также ожидается снегопад, который успокоится только к вечеру. Ночью температура опустится до -5 градусов.

К выходным температура воздуха значительно снизится. Так, в субботу утром температура воздуха составит -9 градусов, а в воскресенье -10. Но, стоит отметить, что выходные ожидаются более солнечные со средним количеством осадков.

По прогнозам синоптиков, снегопады и дожди должны закончиться к 6 апреля. Там, днем и вечером ожидается ясная погода, а температура составит +3 градуса.

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