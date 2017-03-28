Волгоградцы присоединятся 28 мая к всероссийскому велопараду
Жители Волгограда примут участие во всероссийском велопараде, который пройдет в центре города 28 мая в 13:00.
Жители Волгограда примут участие во всероссийском велопараде, который пройдет в центре города 28 мая в 13:00.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, колонна велосипедистов проедет от Царицынской оперы по площади Павших борцов. Регистрация участников стартует в 12:00. Организатором всероссийской акции выступает Минтранс РФ.
Отметим, что цель парада — пересадить как можно больше людей с автомобилей на велосипеды, чтобы разгрузить дороги. Добавим, что 19 мая планируется проведение акции «На работу на велосипеде».