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08:11 (мск), источник: Publika.md

28 марта в республике ожидается переменная облачность

Сегодня погода определяется областью повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами до сильного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +13, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе 16 выше ноля, в Леове — 17. В Кагуле и Комрате воздух прогреется до 18 градусов.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице до +17, ночью шесть выше ноля.

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