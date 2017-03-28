28 марта в республике ожидается переменная облачность

В Бричанах и Сороках термометры покажут +13, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе 16 выше ноля, в Леове — 17. В Кагуле и Комрате воздух прогреется до 18 градусов.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице до +17, ночью шесть выше ноля.