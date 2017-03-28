Депутаты предложили увеличить отпуска за ненормированный рабочий день

Источник: Reuters

В России по Кодексу нормой считается рабочая неделя протяженностью 40 часов (ст. 91 ТК РФ). Если речь идет о пятидневке, а именно так трудятся на подавляющем количестве предприятий, то работнику приходится ежедневно отрабатывать 8 часов. Но работодатель наделен правом увеличивать эти нормы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «действующее законодательство о ненормированном рабочем дне не способствует защите законных прав и интересов работников».

Время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год.

А затем человека можно привлекать только к сверхурочной работе с компенсацией, говорится в законопроекте.