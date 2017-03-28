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09:19 (мск), источник: Российская газета

Депутаты предложили увеличить отпуска за ненормированный рабочий день

Поправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов документа.

Источник: Reuters

В России по Кодексу нормой считается рабочая неделя протяженностью 40 часов (ст. 91 ТК РФ). Если речь идет о пятидневке, а именно так трудятся на подавляющем количестве предприятий, то работнику приходится ежедневно отрабатывать 8 часов. Но работодатель наделен правом увеличивать эти нормы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «действующее законодательство о ненормированном рабочем дне не способствует защите законных прав и интересов работников».

Время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год.

А затем человека можно привлекать только к сверхурочной работе с компенсацией, говорится в законопроекте.

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Переработка, отметим, не считается в России пока сверхурочной работой и не подлежит оплате в повышенном размере.

Работодатель, как предлагают депутаты, должен закрепить в коллективном договоре не только список должностей работников с ненормированным рабочим днем, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых те вправе работать сверх нормы.

«Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, установить адекватную компенсацию работникам за переработки», — цитируют информационные агентства авторов законопроекта.

Комментарии
7
Игорь Рогов
Какое не знание? Сейчас меньше 12 часов нет работы. Наёмных шоферов на межгороде, гнобят на 16-ти часах
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А Б
Всё новое - это хорошо забытое старое. Такая норма уже существовала в трудовом кодексе ещё во времена СССР, однако фактически выполнялась весьма редко. Существует она и сегодня, но работодатель зачастую просто игнорирует её.
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Соломон Иванович Ислам Оглы
Вам повезло.
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