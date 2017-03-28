Депутаты предложили увеличить отпуска за ненормированный рабочий день
Поправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов документа.
Поправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов документа.
В России по Кодексу нормой считается рабочая неделя протяженностью 40 часов (ст. 91 ТК РФ). Если речь идет о пятидневке, а именно так трудятся на подавляющем количестве предприятий, то работнику приходится ежедневно отрабатывать 8 часов. Но работодатель наделен правом увеличивать эти нормы.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «действующее законодательство о ненормированном рабочем дне не способствует защите законных прав и интересов работников».
А затем человека можно привлекать только к сверхурочной работе с компенсацией, говорится в законопроекте.
Переработка, отметим, не считается в России пока сверхурочной работой и не подлежит оплате в повышенном размере.
Работодатель, как предлагают депутаты, должен закрепить в коллективном договоре не только список должностей работников с ненормированным рабочим днем, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых те вправе работать сверх нормы.
«Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, установить адекватную компенсацию работникам за переработки», — цитируют информационные агентства авторов законопроекта.