Илон Маск планирует соединить мозг человека с компьютером
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск разрабатывает технологию, которая позволит соединить мозг с компьютерами, — так называемое нейронное кружево. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск разрабатывает технологию, которая позволит соединить мозг с компьютерами, — так называемое нейронное кружево. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Для работы над концепцией нейронного кружева была создана компания Neuralink. По словам господина Маска, такая система сможет передавать сообщения из мозга в компьютер напрямую и направлена на усиление возможностей человеческого мозга за счет создания дополнительного слоя цифрового разума. Таким образом, человек не отстанет в развитии на фоне искусственного интеллекта и сможет идти в ногу с его усовершенствованием.
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На Всемирном экономическом форуме в Давосе главы технологических компаний обсудили проблему критики со стороны общества в связи с распространением искусственного интеллекта и влияния этого процесса на рынок труда. Большинство из них считает, что развитие искусственного интеллекта не только сокращает рабочие места, но и создает новые, тем не менее они признают, что общество и государство должны реагировать на возникающие в связи с этим проблемы.