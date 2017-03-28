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09:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Илон Маск планирует соединить мозг человека с компьютером

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск разрабатывает технологию, которая позволит соединить мозг с компьютерами, — так называемое нейронное кружево. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник: Reuters
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Для работы над концепцией нейронного кружева была создана компания Neuralink. По словам господина Маска, такая система сможет передавать сообщения из мозга в компьютер напрямую и направлена на усиление возможностей человеческого мозга за счет создания дополнительного слоя цифрового разума. Таким образом, человек не отстанет в развитии на фоне искусственного интеллекта и сможет идти в ногу с его усовершенствованием.

Впервые о новой технологии Илон Маск рассказал на конференции Recode’s Code в прошлом году. Тогда он сказал, что такая компьютерно-мозговая система будет представлять собой «симбиоз с машинами».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе главы технологических компаний обсудили проблему критики со стороны общества в связи с распространением искусственного интеллекта и влияния этого процесса на рынок труда. Большинство из них считает, что развитие искусственного интеллекта не только сокращает рабочие места, но и создает новые, тем не менее они признают, что общество и государство должны реагировать на возникающие в связи с этим проблемы.

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