Красноярск стал популярнее у киргизов и таджиков

В 2016 году Красноярский край принял в полтора раза больше гостей из Киргизии и Таджикистана, сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Всего за год в регион прибыло 12,3 тыс. мигрантов из стран СНГ, а уехало — 6,2 тыс. Прирост в основном связан увеличением миграционного потока из Киргизии (на 76,2%) и Таджикистана (на 41%). Кроме того, в край прибывали гости из Казахстана (1402 человека), Азербайджана (1287 человек), Армении (1020 человек). Чаще всего уезжали отсюда на Украину (1570 человек), в Таджикистан (1263 человека), Киргизию (797 человек) и Казахстан (729 человек).

Из стран дальнего зарубежья в Красноярский край за год иммигрировало 2114 человек, из 890 человек — из Китая, 635 — из Корейской Народно-Демократической Республики, 118 — из Грузии. В страны дальнего зарубежья эмигрировало 606 человек, из них наибольшее число мигрантов выбыло в Китай (180 человек), Германию (119 человек) и Корейскую Народно-Демократическую Республику (90 человек).

Общий миграционный прирост населения Красноярского края в 2016 году заметно вырос — 4828 человек против 2853 в 2015 году. Большинство приезжих обосновались в Красноярске (более 10 тыс. человек), Сосновоборске (839 человек) и Березовском районе (763 человека).

В другие регионы России выбыло 41 265 жителей края. В Красноярский край из других регионов России прибыло 38 459 человек.