Рождаемость в Иркутской области упала до уровня 24-летней давности

Чуть более 35,5 тысячи детей родилось в Иркутской области в 2016 году. Схожие показатели были зафиксированы в далеком 1992-м. Заместитель руководителя Иркутскстата Елена Сигачева рассказала в интервью ИА IrkutskMedia о демографической ситуации в регионе.

— Елена Геннадьевна, сколько малышей появилось на свет в прошлом году?

— За 2016 год в регионе родилось 35579 младенцев. Среди них, конечно, больше мальчиков, чем девочек. Причем показатели начали снижаться, если сравнивать с предыдущими периодами. Самая высокая рождаемость, если брать во внимание последние пять лет, была зафиксирована в 2012 году.

В настоящее время Иркутская область занимает пятое место по рождаемости среди субъектов Сибирского федерального округа. Регион опережают Республики Тыва, Бурятия и Алтай, а также Красноярский край.

— Какова сейчас численность населения Иркутской области?

На начало 2017 года в регионе проживало 2 408 900 человек. В сельской местности зарегистрировано 21,1% жителей региона. Число женщин превышает мужское население (54% и 46% соответственно).

Современная демографическая ситуация в значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в 20 веке. С 1991 года в Иркутской области наблюдается устойчивая депопуляция. За 26 лет население региона сократилось на 388 тысяч человек. Это порядка 14%. За 2016 год жителей региона стало меньше на 3899 человек. Отмечу, что число сельских жителей увеличилось на 988 человек. Численность населения нескольких районов стабильно растет. Прежде всего, это Иркутский район, в котором строят много коттеджей. Число жителей муниципалитета выросло в прошлом году выросло на 7 тысяч человек. Также численность населения увеличилась в Шелеховском, Ольхонском, Заларинском, Нукутском, Осинском и Эхирит-Булагатском районах.

— Какие причины сокращения численности населения в регионе можете выделить?

— Это миграционный отток населения, который наблюдается в области с 1993 года. В минувшем году в регион приехало 63 тысячи человек, в то время как выбыло 70,1 тысячи. Миграционная убыль составила 7146 человек. Потери обусловлены оттоком городских жителей (6995 человек), число селян при этом сократилось лишь на 151-го человека.

— Что можете сказать про миграцию как внутри региона, так и за его пределы?

— Более половины всех перемещений составляют переезды внутри своего региона, не оказывающие влияния на общую численность и структуру населения. Весомую часть прибывших-выбывших (32% и 39% соответственно) составляют мигранты в пределах России. Эта межрегиональная миграция — главная причина сокращения числа наших земляков. Наиболее привлекательны для переезда Санкт-Петербург, Москва, Красноярский и Краснодарский края, Новосибирская и Московская области. На перечисленные регионы приходится 87% общих миграционных потерь Иркутской области.

Международная миграция большого размаха не имеет. За минувший год уехали из Приангарья за границу 3452 человека, из-за рубежа прибыл 3771 человек. Положительный баланс сложился за счет СНГ. Глобальные переезды с преодолением границ бывшего Советского Союза — редкое явление. Из общего числа эмигрантов отправились в дальнее зарубежье 213 человек.

Почти в каждом втором случае в дорогу толкают причины личного, семейного характера. Нередко побудительным мотивом является работа или учеба, возвращение к прежнему месту жительства.

Другим индикатором демографических процессов, влияющим на изменение численности населения, является естественное движение. В 1993—2007 годах в регионе отмечалась естественная убыль населения, что увеличивало демографические потери. Положительная динамика началась в 2008 году, когда число родившихся превысило число умерших. За 2016 год родилось 35579 младенцев, 32332 человека умерли. За счет преобладания рождений над смертями число наших земляков увеличилось на 3247 человека. Однако естественный прирост населения не компенсировал миграционные потери.

— Сколько человек будет проживать в Иркутской области, допустим, в 2031 году?

— По нашим прогнозам, численность населения может составить около 2,33 млн человек. То есть за это время регион потеряет почти 3% жителей. Пока предпосылок к тому, чтобы прогноз кардинально изменился, нет.