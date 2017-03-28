В Красноярске закрыли бесплатную раздачу хлеба из-за наглых пенсионеров

Красноярский бизнесмен Николай Остапенко прекратил бесплатную раздачу хлеба в своем магазине на ул. Железнодорожников. Причиной, по словам предпринимателя, стало откровенно хамское поведение покупателей.

Остапенко организовал акцию три месяца назад. Все желающие пенсионеры могли бесплатно взять булку хлеба для своих нужд. Однако продавцы столкнулись с негативом со стороны многих посетителей.

«Наглые, цепкие, обматерят, не задумываясь. Только за то, что внешний вид булки им не понравился. Регулярно закатывали скандалы на 5−10 минут. Например, хлеб на прилавке (или совсем) закончился, и пошло-поехало: “Хозяин хороший, а продавцы — скоты натуральные! Воруют, прячут, недодают”. Продавцы от них плакали. Придет такой, обложит сотрудника с ног до головы, а тому потом целый день работать», — признался бизнесмен в интервью газете «Комсомольская правда».

Также Остапенко отметил, что некоторые покупатели просили дать не одну буханку, а целый лоток — «для себя и для того парня». Предприниматель предлагал самостоятельно привозить хлеб нуждающимся, однако адрес «ни разу не оставляли».

При этом, по словам бизнесмена, действительно нуждающиеся пенсионеры вели себя очень тихо и никогда не устраивали скандалов.

«Очень стесняются. Тихо заходят в дверь и также тихо уходят. У нас прилавок небольшой, держим там 6−8 бесплатных булок. Если хлеб забрали, а новый еще не вынесли, они никогда не спросят, выскользнут за дверь без слов и все. Для таких эта буханка — существенное подспорье», — добавил Остапенко.

Напомним, на прошлой неделе пользователи Сети активно обсуждали подобную историю в Екатеринбурге. Местный бизнесмен Артак Акопян запустил акцию по раздаче хлеба бедным, однако через некоторое время продавцы пожаловались на наглых покупателей. По словам Акопяна, люди требовали «метнуться в подсобку за бесплатным хлебом» и кричали матом, если их просьбу не удовлетворяли. В итоге мужчина решил самостоятельно развозить хлеб малоимущим.