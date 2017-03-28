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08:27 (мск), источник: Вести Приморье

«Ныряющий» циклон пройдет через Приморье

Уже ночью на западе Приморья местами начнутся небольшие осадки. Днём циклон окажется над краем, осадки распространятся на большую территорию, а интенсивность дождей местами увеличится.

Источник: Вести Приморье

Сегодня, 28 марта, существенных изменений синоптических условий не наблюдается. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру», во второй половине дня в отдельных районах с развитием конвективной облачности возможен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха от +5 до +12 °С. Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня +6…+9 °С.

Завтра погоду южной части Дальнего Востока будет определять «ныряющий» с Забайкалья циклон. Уже ночью на западе Приморья местами начнутся небольшие осадки. Днём циклон окажется над краем, осадки распространятся на большую территорию, а интенсивность дождей местами увеличится. Ветер от слабого до умеренного. Ночной фон температуры существенно не изменится. Днем максимальная температура повысится на 1−3 градуса, воздух прогреется до +1…+13 °С.

Во Владивостоке небольшой дождь возможен сегодня в начале ночи и завтра в конце дня. В днём в среду в городе будет облачно. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, максимальная температура днём +6…+9 °С.

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