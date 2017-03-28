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08:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Осужденный строитель Приморского океанариума Олег Шишов вышел из колонии

Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 марта, PrimaMedia.

Глава НПО «Мостовик», строившего Золотой мост во Владивостоке, Олег Шишов, который был осужден к лишению свободы за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, вышел из колонии сегодня, 28 марта. Как сообщил ИА PrimaMedia адвокат Шишова Андрей Мотовилов, это произошло рано утром по местному времени в Омске.

— Олег Владимирович покинул территорию колонии рано утром. Теперь он уже находится в кругу семьи, — подтвердил Мотовилов.

Напомним, экс-руководитель НПО «Мостовик» был приговорен 16 сентября 2016 года Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. В этом сроке учтен и приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве приморского океанариума.

По данным суда, Шишов в 2009—2011 годах внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций— контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически эти организации работы для НПО «Мостовик» не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, Шишов, по данным следствия, похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Как отмечал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, фактически Шишов к строительству не приступил и строительные материалы для этой цели не приобрел. Как следствие — обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил, а деньги потратил на погашение кредитов НПО «Мостовик», сообщал Маркин.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
Вот и все! Даже толком испугаться не успел! Раз два и на УДО! А теперь как говорится будучи на свободе и уже с чистой совестью можно и на канары, или хотите сказать, что бабла нажитого непосильным трудом совсем не осталось!
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