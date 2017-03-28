Осужденный строитель Приморского океанариума Олег Шишов вышел из колонии
Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об
Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об
Владивосток, 28 марта, PrimaMedia.
Глава НПО «Мостовик», строившего Золотой мост во Владивостоке, Олег Шишов, который был осужден к лишению свободы за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, вышел из колонии сегодня, 28 марта. Как сообщил ИА PrimaMedia адвокат Шишова Андрей Мотовилов, это произошло рано утром по местному времени в Омске.
— Олег Владимирович покинул территорию колонии рано утром. Теперь он уже находится в кругу семьи, — подтвердил Мотовилов.
Напомним,
По данным суда, Шишов в 2009—2011 годах внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций— контрагентов
Кроме того, Шишов, по данным следствия, похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Как отмечал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, фактически Шишов к строительству не приступил и строительные материалы для этой цели не приобрел. Как следствие — обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил, а деньги потратил на погашение кредитов НПО «Мостовик», сообщал Маркин.