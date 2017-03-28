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08:28 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратуру просят разобраться с инцидентом в Среднеуральском монастыре, где дети попали на сеанс экзорцизма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта, ИА УралПолит.Ru. Прокуратуру Свердловской области попросили разобраться с инцидентом в Среднеуральском женском монастыре, где четвероклассники стали свидетелями сеанса экзорцизма. Соответствующее обращение направил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ученики гимназии № 212 попали на сеанс изгнания дьявола во время посещения монастыря с экскурсией.

«Четвероклассники стали свидетелями обряда, при котором священник изгонял дьявола из двенадцатилетней девочки, ребенок при этом лаял и кричал мужским голосом. Дети были страшно напуганы и еще неизвестно, как это происшествие в дальнейшем отразится на их психическом здоровье. А ведь мы знаем, что практика экзорцизма вызывает критику не только со стороны психиатров, но даже представителей самой церкви», — говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.

Кроме того, Сурайкин просит разобраться в том, почему подобное действо проводилось над ребенком: «Также необходимо разобраться, кто позволил священнику проводить столь чудовищный эксперимент над 12-летним ребенком».

Екатеринбургская епархия сообщила, что дети стали свидетелями необычного обряда, потому что не обратили внимания на предупреждающие таблички.

«К сожалению, участники экскурсионной группы не обратили внимание на предупреждающую табличку у входа в храм. Здесь указано, что на время отчитки вход «только по благословению». А может и обратили, но не поняли смысла слов «отчитка», «благословение», — приводятся в сообщении слова епископа Среднеуральского Евгения.

По словам викария, подобные обряды проводятся в Церкви не часто, одним из таких немногих монастырей на Урале является Среднеуральский женский монастырь.

«Примеры одержимости людей злыми духами и возможность их изгнания приведены еще в Евангелии. Иисус Христос неоднократно изгонял нечистую силу, овладевавшую людьми и возвращал человека к нормальной жизни. По сей день такая власть и сила действия пр¬отив нечистой силы сохраняется в Православии», — отмечает он.

В сообщении Екатеринбургской епархии также подчеркивается, что после инцидента были приняты все необходимые меры и теперь вероятность того, что неподготовленные люди вновь попадут на отчитку, крайне мала.

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