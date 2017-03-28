От такси до президентства: первые женщины в мужских профессиях

Источник: AFP 2017

Ровно 105 лет назад в семье оперного певца и школьной учительницы родилась Марина Раскова, которая стала одной из первых женщин, получивших звание Героя Советского Союза. С ранних лет у девочки были способности к музыке, и многие думали, что она последует примеру отца и станет успешной исполнительницей. Однако ближе Расковой была наука, а не искусство. Уже будучи студенткой химического факультета, она всерьез заинтересовалась авиацией и к 1933 году решила полностью посвятить свою жизнь этому делу. В сентябре 1938 года Раскова вместе с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток и установила таким образом женский авиационный рекорд дальности полета. Затем команда отправилась в Комсомольск-на-Амуре, но из-за нехватки топлива была совершена вынужденная посадка. В итоге экипаж был спасен, а летчицам за выполнение этого перелета и проявленное мужество присвоили звание Героев Советского Союза. В день рождения Марины Расковой вспоминаем имена женщин, ставших первопроходцами в мужских профессиях.

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Военный летчик Первой женщиной-пилотом стала Амелия Эрхарт, однако в небо в качестве военного летчика впервые поднялась наша соотечественница Евгения Шаховская. Случилось это во времена Первой мировой. Но еще за год до того, как отправиться на фронт, Евгения подумывала о завершении карьеры. В апреле 1913 года по ее вине произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб известный пилот Всеволод Абрамович. С началом войны Шаховская нашла применение своим навыкам. В 1914 году ее зачислили в армию, и она сражалась в воздухе вместе с другими российскими пилотами. Однако военным летчиком она пробыла недолго. Спустя некоторое время ее отчислили из армии, а позже и вовсе обвинили в шпионаже. Наказание было суровым: заключение и смертная казнь. Смягчить приговор удалось благодаря личному поручению императора Николая II, который когда-то удовлетворил просьбу Шаховской об отправке на фронт. В результате смертную казнь заменили заключением в монастыре.

Фоторепортаж Первая женщина в космосе

Женщина-астронавт Валентина Терешкова была десятым человеком в космосе и первой — среди женщин. После подвига Юрия Гагарина советские власти хотели сохранить за собой лидерство в этой сфере. И полет первой женщины в космос помог бы им удержаться в этом статусе. Подготовка проходила в условиях строгой секретности, даже мать Валентины Владимировны узнала о достижении дочери, когда та вернулась на Землю. Запуск корабля «Восток-6», которым управляла Терешкова, состоялся в июне 1963 года. Несмотря на тяжелую физическую нагрузку и плохое самочувствие, космонавту удалось провести за пределами нашей планеты три дня и совершить 48 оборотов вокруг Земли. По словам летчицы Марины Попович, отец отечественной космонавтики Сергей Королев сказал, что после Терешковой при его жизни ни одна женщина за пределы стратосферы Земли больше не полетит. Слова Королева оказались пророческими.

Второй женщиной в космосе оказалась Светлана Савицкая, которая полетела туда только 19 лет спустя

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Президент Первой в мире главой государства стала Исабель Мартинес де Перон, которая президентствовала в Аргентине с 1974 по 1976 год. Начинала она в качестве первой леди. Баллотируясь в 1973 году на третий срок, ее супруг Хуан Перон выдвинул кандидатуру Исабель на пост премьер-министра. Ему удалось выиграть выборы, но уже в следующем году президент Аргентины скончался, и его пост автоматически перешел жене. Руководители основных политических партий поддержали кандидатуру Перон, и ее сроку ничего не угрожало, пока в марте 1976 года не произошел государственный переворот, организованный генералом Хорхе Рафаэлем Виделем. В итоге действующего президента страны оставили под домашним арестом, а в 1981 году выслали в Испанию. Таксист Первая женщина, севшая за руль такси, появилась задолго до того, как вождение среди представительниц прекрасного пола стало обыденным делом.

Первопроходцем в этой профессии стала немка Элизабет Фон Папп в начале ХХ века

Заниматься извозом ее вынудили непростые жизненные обстоятельства: Элизабет потеряла мужа и была вынуждена в одиночку содержать детей. В итоге Папп решила поступить в Берлинскую школу водителей и в 1908 году выехала на дороги немецкой столицы. А вот первой россиянкой, ставшей водителем такси, была москвичка Татьяна Тихонова. Она же приняла участие в известном Каракумском пробеге, преодолев на автомобиле 9,4 тыс. км.

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