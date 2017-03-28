Болельщиков просят приезжать на матч Россия — Бельгия заранее
Товарищеский матч сборных России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи. Он начнется в 19:00 часов на стадионе «Фишт», это будет дебют арены в качестве футбольной.
Товарищеский матч сборных России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи. Он начнется в 19:00 часов на стадионе «Фишт», это будет дебют арены в качестве футбольной.
Обе команды уже опробовали сочинский газон. Провели предматчевые тренировки. Что касается шансов на победу, то букмекеры делают ставку на гостей. Это вполне понятно. Бельгийцы — на пятом месте в рейтинге международной федерации футбола, а российская сборная — на 60-ом. На трибунах ожидается аншлаг, проданы все билеты.
Болельщикам приезжать на матч советуют заранее. В сторону Олимпийского парка увеличено количество автобусов. Правда, конечная остановка перенесена чуть дальше от стадиона, в район железнодорожной станции «Имеретинский курорт».
Временно изменено и расписание электропоездов. Между Туапсе и станцией Сочи их сегодня меньше, составы перенаправлены на адлерское направление, там они курсируют чаще. Тем же, кто отправляется на матч на личном транспорте, стоит учитывать: парковки платные, стоимость — до пятисот рублей.