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10:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Болельщиков просят приезжать на матч Россия — Бельгия заранее

Товарищеский матч сборных России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи. Он начнется в 19:00 часов на стадионе «Фишт», это будет дебют арены в качестве футбольной.

Обе команды уже опробовали сочинский газон. Провели предматчевые тренировки. Что касается шансов на победу, то букмекеры делают ставку на гостей. Это вполне понятно. Бельгийцы — на пятом месте в рейтинге международной федерации футбола, а российская сборная — на 60-ом. На трибунах ожидается аншлаг, проданы все билеты.

Болельщикам приезжать на матч советуют заранее. В сторону Олимпийского парка увеличено количество автобусов. Правда, конечная остановка перенесена чуть дальше от стадиона, в район железнодорожной станции «Имеретинский курорт».

Временно изменено и расписание электропоездов. Между Туапсе и станцией Сочи их сегодня меньше, составы перенаправлены на адлерское направление, там они курсируют чаще. Тем же, кто отправляется на матч на личном транспорте, стоит учитывать: парковки платные, стоимость — до пятисот рублей.

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