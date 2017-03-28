Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Светская Москва: 12-ая жена олигарха из РФ на вечеринке (фото)
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Пять нескучных способов подачи супа
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
08:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Реконструкция воронежских стадионов к ЧМ по футболу завершится в ноябре 2017 года

Выделенная на ремонт арен сумма увеличилась до 315 млн рублей.

Реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив» к чемпионату мира по футболу-2018 завершится в ноябре 2017 года, сообщил портал welcome2018.com со ссылкой на главного специалиста отдела областного управления по физкультуре и спорту Алексея Сушкова. По его словам, на ремонт арен выделили 315 млн рублей, хотя ранее говорилось о 284,3 млн рублей.

Алексей Сушков рассказал изданию, что на реконструкцию из федерального бюджета в 2016 году направили по 47,5 млн рублей на каждый объект, в 2017 году пришло 129 млн рублей, из бюджета области — 63 млн рублей, из городского — 29 млн рублей.

На стадионе «Чайка» планируется обустройство нового футбольного поля с натуральным газоном и поля с искусственным покрытием, строительство административно-бытового корпуса площадью более 1,5 тыс кв. м и трибун на 1,5 тыс. мест. За пределами игрового поля разместят шесть овальных беговых дорожек длиной 400 м и шесть прямых дорожек длиной 120 м. На стадионе появятся легкоатлетическое ядро с резиновым покрытием — площадки для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту.

На стадионе «Локомотив» построят новое футбольное поле с естественным покрытием, трибуны на 500 мест и административно-бытовой корпус, поставят ограждение, проведут освещение.

Подрядчики должны оборудовать оба стадиона системами дренажа и полива, системами освещения на 500 люкс, пожарной и охранной сигнализацией, установить кассы и рамки металлодетекторов. Кроме того, к ЧМ-2018 на воронежских стадионах запустят систему распознавания лиц.

Контекст

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия получила право принимать соревнования в декабре 2010 года. В августе 2014 года губернатор Алексей Гордеев обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой включить Воронежскую область в список регионов, где разместятся тренировочные базы команд-участниц. В качестве тренировочных полей Воронеж предложил стадионы «Чайка» и «Локомотив». Официально о включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года.

Управление муниципальных закупок мэрии Воронежа объявило о поиске подрядчиков для реконструкции «Чайки» и «Локомотива» 8 июня. «Ремонтно-строительное управление-55» стало единственной компанией, участвовавшей в конкурсе. Она и выиграла оба тендера. Власти заключили контракт с подрядчиком в июле 2016 года. Проекты реконструкции стадионов «Чайка» и «Локомотив» выполнила московская компания «Бамард», субподрядчиком стало воронежское бюро «ПГС проект».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежские дальнобойщики присоединились к акции протеста против системы «Платон»
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
На Австралию обрушился циклон «Дебби»
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь