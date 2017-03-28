Реконструкция воронежских стадионов к ЧМ по футболу завершится в ноябре 2017 года

Реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив» к чемпионату мира по футболу-2018 завершится в ноябре 2017 года, сообщил портал welcome2018.com со ссылкой на главного специалиста отдела областного управления по физкультуре и спорту Алексея Сушкова. По его словам, на ремонт арен выделили 315 млн рублей, хотя ранее говорилось о 284,3 млн рублей.

Алексей Сушков рассказал изданию, что на реконструкцию из федерального бюджета в 2016 году направили по 47,5 млн рублей на каждый объект, в 2017 году пришло 129 млн рублей, из бюджета области — 63 млн рублей, из городского — 29 млн рублей.

На стадионе «Чайка» планируется обустройство нового футбольного поля с натуральным газоном и поля с искусственным покрытием, строительство административно-бытового корпуса площадью более 1,5 тыс кв. м и трибун на 1,5 тыс. мест. За пределами игрового поля разместят шесть овальных беговых дорожек длиной 400 м и шесть прямых дорожек длиной 120 м. На стадионе появятся легкоатлетическое ядро с резиновым покрытием — площадки для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту.

На стадионе «Локомотив» построят новое футбольное поле с естественным покрытием, трибуны на 500 мест и административно-бытовой корпус, поставят ограждение, проведут освещение.

Подрядчики должны оборудовать оба стадиона системами дренажа и полива, системами освещения на 500 люкс, пожарной и охранной сигнализацией, установить кассы и рамки металлодетекторов. Кроме того, к ЧМ-2018 на воронежских стадионах запустят систему распознавания лиц.

Контекст

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия получила право принимать соревнования в декабре 2010 года. В августе 2014 года губернатор Алексей Гордеев обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой включить Воронежскую область в список регионов, где разместятся тренировочные базы команд-участниц. В качестве тренировочных полей Воронеж предложил стадионы «Чайка» и «Локомотив». Официально о включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года.

Управление муниципальных закупок мэрии Воронежа объявило о поиске подрядчиков для реконструкции «Чайки» и «Локомотива» 8 июня. «Ремонтно-строительное управление-55» стало единственной компанией, участвовавшей в конкурсе. Она и выиграла оба тендера. Власти заключили контракт с подрядчиком в июле 2016 года. Проекты реконструкции стадионов «Чайка» и «Локомотив» выполнила московская компания «Бамард», субподрядчиком стало воронежское бюро «ПГС проект».