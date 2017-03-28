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08:54 (мск), источник: Индикатор

Ученые объяснили растущую частоту природных катаклизмов

Экстремальные погодные явления (зной, наводнения, засухи, ливни) происходят чаще, чем раньше. Это связано с тем, что глобальное потепление меняет струйные течения в атмосфере.

Источник: AP 2017

К таким выводам пришли климатологи из США и Германии, опубликовавшие свою работу в журнале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали около 50 различных моделей, описывающих климатические изменения. Их проверили, используя исторические данные о погодных аномалиях и сопровождающих их условиях. Авторы работы полагают, что подобные явления связаны со образованием стационарных струйных течений в атмосфере — устойчивых узких зон сильного ветра в верхней части тропосферы.

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Один из авторов работы, специалист из Потсдамского института изучения климатических изменений

Авторам исследования удалось получить модель, описывающую крупномасштабные изменения температуры. Такие изменения стали заметнее как по наблюдениям, так и по результатам моделирования.

«Используя наши модели, мы показали, что причина этому — рост содержания парниковых газов. Теперь мы можем проследить связь вызванного деятельностью человека потепления климата и экстремальных погодных явлений», — прокомментировал один из авторов работы, профессор Университета штата Пенсильвания Майкл Манн.

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