«Для руководства уже привычно игнорирование»: с преподавателями УрФУ не договорились о повышении зарплат

Об этом Накануне.RU сообщил один из преподавателей университета.

Как рассказал преподаватель Дмитрий Трынов, прозрачную систему оплаты руководство ВУЗа не предлагает, сообщая каждый раз, что денег нет. Руководство также утверждает, что зарплаты повышались, но, по словам преподавателей, индексация не проводилась с 2014 года. Поэтому на вопрос Дмитрия Трынова о том, когда повышалась зарплата, Виктор Кокшаров ответить не смог.

«Я предложил распределять источники финансирования, которые сейчас существуют, справедливо. Но руководству уже привычно игнорирование нужд трудового коллектива. У нынешнего ректора нет связи с нами, мы его не выбирали, и ему не нужно с нами быть хорошим», — рассказал Дмитрий Трынов.

По итогам встречи стороны так и не договорились о каких-то дальнейших действиях. По словам преподавателей, руководство университета не слышит их.