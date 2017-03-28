В Перми проведут митинг в защиту детей от педофилов
Мероприятие состоится 30 марта на городской эспланаде. Во время акции инициативная группа будет вести сбор подписей за ужесточение наказания педофилам.
Мероприятие состоится 30 марта на городской эспланаде. Во время акции инициативная группа будет вести сбор подписей за ужесточение наказания педофилам.
30 марта в Перми на городской эспланаде состоится митинг в защиту детей от педофилов. Время проведения акции — с 12:00 до 15:00 часов. На митинге будет организован сбор подписей под петицией об ужесточении уголовной ответственности насильникам детей.
Напомним, за последнее время в Перми случилось несколько резонансных преступлений.
11 ноября в подъезде дома по улице Островского в городе Перми педофил надругался над 14-летней девочкой и скрылся с места преступления. 2 марта