В Перми проведут митинг в защиту детей от педофилов

30 марта в Перми на городской эспланаде состоится митинг в защиту детей от педофилов. Время проведения акции — с 12:00 до 15:00 часов. На митинге будет организован сбор подписей под петицией об ужесточении уголовной ответственности насильникам детей.



Напомним, за последнее время в Перми случилось несколько резонансных преступлений.

11 ноября в подъезде дома по улице Островского в городе Перми педофил надругался над 14-летней девочкой и скрылся с места преступления. 2 марта педофил-такисит напал ранее незнакомую девочку 10 лет, которая шла из школы домой, силой посадил ее в автомобиль, вывез за черту города и убил.