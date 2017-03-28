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08:50 (мск), источник: Новости Перми

В Перми проведут митинг в защиту детей от педофилов

Мероприятие состоится 30 марта на городской эспланаде. Во время акции инициативная группа будет вести сбор подписей за ужесточение наказания педофилам.

30 марта в Перми на городской эспланаде состоится митинг в защиту детей от педофилов. Время проведения акции — с 12:00 до 15:00 часов. На митинге будет организован сбор подписей под петицией об ужесточении уголовной ответственности насильникам детей.

Напомним, за последнее время в Перми случилось несколько резонансных преступлений.

11 ноября в подъезде дома по улице Островского в городе Перми педофил надругался над 14-летней девочкой и скрылся с места преступления. 2 марта педофил-такисит напал ранее незнакомую девочку 10 лет, которая шла из школы домой, силой посадил ее в автомобиль, вывез за черту города и убил.

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