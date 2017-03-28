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08:54 (мск), источник: АиФ Омск

Омский нефтезавод передал следственным органам обращения горожан

Люди назвали предполагаемые источники выбросов и прислали карты местности.

Руководство Омского нефтеперерабатывающего завода официально направило в адрес Управления Росприроднадзора по Омской области и Следственного управления Следственного комитета по Омской области обращения жителей Омска, содержащие версии о возможных источниках выбросов в атмосферу в черте города.

«На официальный адрес управления корпоративных коммуникаций “Газпромнефть-ОНПЗ” поступило более 20 обращений омичей. Они включают наименования конкретных предприятий, их адреса, а в ряде случаев — карты и схемы местности. До завершения расследования информация не будет разглашаться», — сообщили на предприятии.

Омский НПЗ поблагодарил омичей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность в том, что совместная работа принесёт пользу в полном и объективном расследовании и установлении виновников загрязнения атмосферного воздуха.

За предоставление информации, которая будет подтверждена в результате расследования, будет выплачено вознаграждение.

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