Омский нефтезавод передал следственным органам обращения горожан

Руководство Омского нефтеперерабатывающего завода официально направило в адрес Управления Росприроднадзора по Омской области и Следственного управления Следственного комитета по Омской области обращения жителей Омска, содержащие версии о возможных источниках выбросов в атмосферу в черте города.

«На официальный адрес управления корпоративных коммуникаций “Газпромнефть-ОНПЗ” поступило более 20 обращений омичей. Они включают наименования конкретных предприятий, их адреса, а в ряде случаев — карты и схемы местности. До завершения расследования информация не будет разглашаться», — сообщили на предприятии.

Омский НПЗ поблагодарил омичей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность в том, что совместная работа принесёт пользу в полном и объективном расследовании и установлении виновников загрязнения атмосферного воздуха.

За предоставление информации, которая будет подтверждена в результате расследования, будет выплачено вознаграждение.