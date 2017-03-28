В Тольятти неплательщикам отключат холодную воду

Уже в апреле 2017 года «Волжские коммунальные системы» начнут отключать злостным неплательщикам холодную воду. Должникам придется не только погасить долг, но и компенсировать расходы за работы по отключению.

Сегодня долг физических лиц перед организацией составляет больше 13 миллионов рублей. Нехватка этих денег, как сообщается на сайте компании, может отразиться на выполнении предстоящих ремонтных работ. Из-за отсутствия средств не все запланированные работы по замене изношенного водопровода и канализации будут выполнены, это, в свою очередь, плохо скажется на надежности водоснабжения города. Чтобы не допустить коммунальную катастрофу, в 2017 году ВоКС займет жесткую позицию в отношении злостных неплательщиков.

По статистике 95% отключенных должников погашают долг в течение первой недели после рейда. Из этого следует, что накопление долгов гражданами связано не с финансовыми трудностями, а, скорее, с отсутствием ответственности и нежеланием платить за предоставленные услуги. Еще одной интересной особенностью является то, что долги копят, как правило, люди со средним и высоким материальным достатком, пишет СитиТраффик.