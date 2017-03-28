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11:16 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Стоимость билета на новое колесо обозрения на ВДНХ составит от 500 до 850 руб

Стоимость входного билета на строящееся колесо обозрения на ВДНХ может составить от 500 до 850 руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член совета директоров группы компаний «Регионы», выступающей инвестором проекта, Амиран Муцоев.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Колесо обозрения позволяет насладиться уникальным панорамным видом на всю Москву, а также прослушать познавательный обзор по истории нашей столицы. В экономической модели у нас пока заложена стоимость входного билета — 500−850 руб., но мы будем ориентироваться на экономическую ситуацию», — отметил А. Муцоев.

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Он добавил, что стоимость входного билета будет ниже, чем на аналогичные по масштабу аттракционы в Европе и Америке, где средняя цена входного билета на колесо обозрения составляет около 1,5 тыс. руб. в пересчете на российские деньги.

«Более того, стоимость посещения в столичных детских развлекательных мини-парках, например, в панда-парках или лунапарках начинается от 1 тыс. руб.», — заключил А. Муцоев.

Ранее сообщалось, что новое колесо обозрения высотой 140 м на ВДНХ оборудуют 30 закрытыми кабинами вместимостью 20 человек каждая. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов. Полный оборот аттракцион будет совершать за 25 минут. Монтаж колеса обозрения начнется в I квартале 2018 г. и завершится спустя полгода.

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