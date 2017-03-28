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11:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Парк в честь 80-летия Краснодарского края заложили в Брюховецком районе

В селе Большой Бейсуг около храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» состоялась закладка парка в честь 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия начала освоения казаками кубанских земель.

В закладке нового парка приняли Участие глава района Владимир Мусатов, работники администрации Большебейсугского сельского поселения, ветераны труда — Владимир Калашников и Георгий Рудань, казаки, члены Брюховецкого местного отделения Краснодарского регионального отделения Русского географического общества под руководством Виктора Хрущева, а также ребята туристско-краеведческого клуба «АЯЗ» из СОШ № 15.

Несколько саженцев посадил лично глава муниципалитета Владимир Викторович вместе с воспитанниками детского сада «Солнышко». Всего было высажено около 300 деревьев и кустарников, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

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