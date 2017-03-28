Парк в честь 80-летия Краснодарского края заложили в Брюховецком районе

В закладке нового парка приняли Участие глава района Владимир Мусатов, работники администрации Большебейсугского сельского поселения, ветераны труда — Владимир Калашников и Георгий Рудань, казаки, члены Брюховецкого местного отделения Краснодарского регионального отделения Русского географического общества под руководством Виктора Хрущева, а также ребята туристско-краеведческого клуба «АЯЗ» из СОШ № 15.

Несколько саженцев посадил лично глава муниципалитета Владимир Викторович вместе с воспитанниками детского сада «Солнышко». Всего было высажено около 300 деревьев и кустарников, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Брюховецкого района.