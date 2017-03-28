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09:41 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС: сильный ветер 27 марта ничего не повредил

В МЧС предупредили, что сильный ветер порывами до 20 м/с сохранится в Беларуси во вторник.

Источник: Reuters

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Информации о последствиях сильного ветра 27 марта в суточной сводке МЧС нет, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Накануне синоптики предупредили о сильном порывистом ветре.

«В суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра», — написал Новицкий в Twitter.

К сведению журналистов: в суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра. Всём остальным: ветер и сегодня. Берегите себя.

По его словам, ветреная погода сохранится во вторник. Напомним, ранее в стране из-за ветра был объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.

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