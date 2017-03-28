МЧС: сильный ветер 27 марта ничего не повредил

«В суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра», — написал Новицкий в Twitter.

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Информации о последствиях сильного ветра 27 марта в суточной сводке МЧС нет, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

К сведению журналистов: в суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра. Всём остальным: ветер и сегодня. Берегите себя.