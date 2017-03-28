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09:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Глава хабаровского «Водоканала» Владимир Стеблевский отрицает свою вину

При этом ряд других фигурантов дела уже признался в соучастии.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

Владимир Стеблевский, директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» находится в позиции непризнания вины в хищении бюджетных средств. При этом часть фигурантов уже признала соучастие в преступлении, сообщил заместитель руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Соловых.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство’Водоканала — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, но преступление планируется переквалифицировать в коррупционное.

На данный момент глава хабаровского «Водоканала» не признает свою вину. Однако не все фигуранты дела придерживаются такой позиции.

— Некоторые подозреваемые не отрицают факта соучастия в хищении бюджетных средств. Нужно отметить, что никто из них при обысках не скрывал ни денежные средства, ни приобретенную недвижимость, — уверил Илья Соловых.

Заметим, что представитель правоохранительных органов уточнил, что ожидается увеличение круга подозреваемых, в связи с тем, что хищения проводились в промежуток с 2006 по 2015 гг.

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