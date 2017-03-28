29 марта в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 28 марта). 29 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Дзержинского, 17; ул. К. Маркса, 12, 16, 18, 20, 22, 22а, 24: ул. Фукса, 1, 3.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Московском районе по адресам: ул. Большая Шоссейная, 2, 4, 6, 178/2; ул. Гагарина, 89, 89/55, 91; ул. Декабристов, 164, 164/91, 176, 178; ул. Тунакова, 59.

С 13.00 до 18.00 без света останутся жители Ново-Савиновского района по адресам: ул. Воровского, 1, 3, 3а; ул. Короленко, 93а, 95, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в Приволжском районе по адресам: ул.1-я Тракторная; пер.1-й Юл Урам; ул.2-я Комбайнерская; ул.2-я Тракторная; пер.2-й Юл Урам; ул. Академика Завойского, 14, 16; ул. Волнистая; ул. Комбайнерская; ул. Крестьянская; ул. Лесная; ул. Магистральная; ул. Орловская; ул. Радищева; ул. Русловая; ул. Учительская; ул. Ю. Фучика, 72; ул. Юл Урам.