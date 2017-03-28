Ярошук: За две-три недели уберём песок после зимы с улиц Калининграда
Весь песок, оставшийся на улицах города после зимней посыпки дорог, планируют убрать за
Весь песок, оставшийся на улицах города после зимней посыпки дорог, планируют убрать за
— Уборка уже началась при тёплой погоде. За
Градоначальник также заявил, что весной власти приобретут три новые машины для уборки улиц. Техника работает по принципу пылесоса и её можно использовать круглый год.
Ранее правительство региона пообещало выделить Калининграду средства на закупку машин для уборки города. Всего планировали приобрести 11 единиц транспорта.