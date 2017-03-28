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11:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: За две-три недели уберём песок после зимы с улиц Калининграда

Весь песок, оставшийся на улицах города после зимней посыпки дорог, планируют убрать за две-три недели. Об этом заявил глава Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда в понедельник, 27 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Уборка уже началась при тёплой погоде. За две-три недели наведём порядок с песком на улицах. Уберём его, — рассказал Ярошук.

Градоначальник также заявил, что весной власти приобретут три новые машины для уборки улиц. Техника работает по принципу пылесоса и её можно использовать круглый год.

Ранее правительство региона пообещало выделить Калининграду средства на закупку машин для уборки города. Всего планировали приобрести 11 единиц транспорта.

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