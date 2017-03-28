Ярошук: За две-три недели уберём песок после зимы с улиц Калининграда

— Уборка уже началась при тёплой погоде. За две-три недели наведём порядок с песком на улицах. Уберём его, — рассказал Ярошук.

Градоначальник также заявил, что весной власти приобретут три новые машины для уборки улиц. Техника работает по принципу пылесоса и её можно использовать круглый год.

Ранее правительство региона пообещало выделить Калининграду средства на закупку машин для уборки города. Всего планировали приобрести 11 единиц транспорта.