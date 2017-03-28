Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Что вы знаете о депрессии? Тест
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Пять нескучных способов подачи супа
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
09:48 (мск), источник: Newslab.ru

Улучшение воздуха отметили в Красноярске по итогам 5 лет проверок

В Красноярске уровень загрязнения снижается, но не соответствует нормативам, сообщили 28 марта в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В Роспотребнадзоре подвели итоги проверок атмосферного воздуха за прошлый, 2016 год. Всего по краю в городах было исследовано почти 25,6 тыс. проб, а в сельских районах еще 1,6 тыс. проб. По сравнению с 2015 годом, количество проб, которые не отвечают гигиеническим нормативам, снизилось в 3,6% до 2,3%.

В краевом центре ситуация другая:

«Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующая гигиеническим нормативам в Красноярске в 2016 году, составила 2,1% от числа исследованных проб против 0,6% — в 2015 году. В прошлом году зарегистрированы превышения установленных гигиенических нормативов взвешенных веществ, ароматических углеводородов в атмосферном воздухе Красноярска», — отметили в управлении.

При этом результаты лабораторных исследований за качеством атмосферного воздуха, проведенных испытательным лабораторным центром гигиены и эпидемиологии «на маршрутных и подфакельных постах показывают, что уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние пять лет в целом по краю и в Красноярске снижается, но сохраняется высоким по сравнению с показателями по Российской Федерации».

За год по результатам надзорных мероприятий управление возбудило 49 дел об административном правонарушении, вынесло 44 постановления о назначении штрафа на общую сумму 34,5 тыс. рублей. Еще 40 предписаний направлено в адрес предприятий об устранении нарушений санитарного законодательства.

«За неисполнение предписаний возбуждено 10 дел об административном правонарушении, судами общей юрисдикции вынесено 10 постановлений на общую сумму 100 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе, пояснив, что по всем фактам были проинформированы представители власти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Академгородке жители остались без света из-за незаконного строительства нового дома
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь