Улучшение воздуха отметили в Красноярске по итогам 5 лет проверок

В Роспотребнадзоре подвели итоги проверок атмосферного воздуха за прошлый, 2016 год. Всего по краю в городах было исследовано почти 25,6 тыс. проб, а в сельских районах еще 1,6 тыс. проб. По сравнению с 2015 годом, количество проб, которые не отвечают гигиеническим нормативам, снизилось в 3,6% до 2,3%.

В краевом центре ситуация другая:

«Доля проб атмосферного воздуха, не соответствующая гигиеническим нормативам в Красноярске в 2016 году, составила 2,1% от числа исследованных проб против 0,6% — в 2015 году. В прошлом году зарегистрированы превышения установленных гигиенических нормативов взвешенных веществ, ароматических углеводородов в атмосферном воздухе Красноярска», — отметили в управлении.

При этом результаты лабораторных исследований за качеством атмосферного воздуха, проведенных испытательным лабораторным центром гигиены и эпидемиологии «на маршрутных и подфакельных постах показывают, что уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние пять лет в целом по краю и в Красноярске снижается, но сохраняется высоким по сравнению с показателями по Российской Федерации».

За год по результатам надзорных мероприятий управление возбудило 49 дел об административном правонарушении, вынесло 44 постановления о назначении штрафа на общую сумму 34,5 тыс. рублей. Еще 40 предписаний направлено в адрес предприятий об устранении нарушений санитарного законодательства.