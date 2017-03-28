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09:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дальнобойщики в Приморье протестуют против «Платона» вторые сутки

Около водителей большегрузов дежурят экипажи полиции.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 марта, PrimaMedia.

Некоторые водители большегрузных машин в Приморье продолжают участвовать во всероссийской стачке против системы сбора платы с грузовиков «Платон», которая началась 27 марта. Дальнобойщики преимущественно расположились на въезде в Уссурийск, около кафе «Минутка», как сообщает корр. ИА PrimaMedia c места событий, водители большегрузов со вчерашнего дня не расходятся по домам, а продолжают участвовать в акции.

По словам собравшихся дальнобойщиков, они стоят рядом с «Минуткой» уже вторые сутки, сколько им еще предстоит здесь находиться, точно сказать водители не могут. По словам одного из грузоперевозчиков, многие переживают, что за время стачки они ничего не зарабатывают, а дома семьи.

— Нас больше всего волнует проблема «Платона», введение акциза на топливо, и что при этом не будет отмены транспортного налога. Мы потеряли примерно 25% прибыли после «Платона». Своими действиями, хотим, чтобы нас услышала власть, — рассказал частный перевозчик Михаил из Уссурийска.

Дальнобойщики рассказывают, что за все время акции к ним присоединялись и другие водители, стояли возле кафе. В общей сложности порядка 200 водителей — из Уссурийска, Артема, Владивостока — не вышли на линию. Много частных перевозчиков также подъезжали и сообщали, что пересели на легковые автомобили. Основная группа — те, кто начинал в понедельник утром, остаются на месте. Постоянно возле них дежурят два экипажа полиции. С Уссурийска приезжают местные жители, интересуются — нужны ли продукты или какая-то другая помощь.

По словам индивидуального предпринимателя Виталия, водители большегрузов выступают за полную отмену «Платона», пересмотр реальных акцизов на топливо, наведение порядка на весо-габаритном контроле и изменением режима труда и отдыха для водителей под российскии реали.

— Штрафы по весовому контролю очень большие, они не подъемны для вас. За перегруз в 100 кг штраф приходит в 300 тысяч рублей. Правительство обещало нам дальнобойщикам, что с введением «Платона» фактически произойдет уменьшение транспортного налог, но этого не произошло, — сказал Виталий.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что автоперевозчики многих региональных союзов и ассоциаций, Межрегиональный профсоюз водителей профессионалов (МПВП), и Объединение перевозчиков России (ОПР) 27 марта во многих городах России, в том числе в Приморском крае, начали российскую акцию протеста против системы взимания платы с грузовиков «Платон».

Также в редакцию ИА PrimaMedia приходят сообщения от очевидцев, что в районе Кипарисово по обочинам дорог в большом количестве стоят фуры.

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