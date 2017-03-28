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13:15 (мск), источник: Новости Перми

Синоптики: первая декада апреля может оказаться холодной

В конце марта в Пермский край придет существенное похолодание и сильные осадки. Арктический воздух в регион может вернуться в середине третьей декады апреля.

Источник: AP 2017

Похолодание в Прикамье наступит в ночь на 29 марта. Тогда температура воздуха на большей территории края составит −2…−7°. Днем 30 марта максимальная температура не превысит −1…−6°. По югу края вероятно усиление ветра с порывами до 15−17 м/с.

31 марта и 1 апреля станут наиболее холодными. Минимальная температура ночью составит −9…−14° (по северной части края до -18°), днем будет −1…−6°. При этом днем ожидается переменная облачность с локальными ливневыми снегопадами.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, первая декада апреля, скорее всего, окажется холодной. Очередное вторжение арктического воздуха ожидается в середине третьей декады апреля.

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