Синоптики: первая декада апреля может оказаться холодной

Похолодание в Прикамье наступит в ночь на 29 марта. Тогда температура воздуха на большей территории края составит −2…−7°. Днем 30 марта максимальная температура не превысит −1…−6°. По югу края вероятно усиление ветра с порывами до 15−17 м/с.



31 марта и 1 апреля станут наиболее холодными. Минимальная температура ночью составит −9…−14° (по северной части края до -18°), днем будет −1…−6°. При этом днем ожидается переменная облачность с локальными ливневыми снегопадами.



По данным ГИС-центра ПГНИУ, первая декада апреля, скорее всего, окажется холодной. Очередное вторжение арктического воздуха ожидается в середине третьей декады апреля.