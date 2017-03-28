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12:03 (мск), источник: АиФ Волгоград

ВолГУ занял 59 место в международном рейтинге высших учебных заведений

Волгоградский государственный университет занял 59 место в международном рейтинге высших учебных заведений Аcademic Ranking European Standards 2017.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, по сравнению с прошлым годом университет поднялся в рейтинге на восемь строчек. Теперь вуз находится в группе BBB, в которую попадают учебные заведения с надежным качеством преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

Кроме ВолГУ в рейтинг также попали ВолгГМУ, занявший 69-е место, и ВолгГТУ, попавший на 84-ю строчку рейтинга. В общей сложности в таблице представлено 187 российских университетов.

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