ВолГУ занял 59 место в международном рейтинге высших учебных заведений

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, по сравнению с прошлым годом университет поднялся в рейтинге на восемь строчек. Теперь вуз находится в группе BBB, в которую попадают учебные заведения с надежным качеством преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

Кроме ВолГУ в рейтинг также попали ВолгГМУ, занявший 69-е место, и ВолгГТУ, попавший на 84-ю строчку рейтинга. В общей сложности в таблице представлено 187 российских университетов.