ВолГУ занял 59 место в международном рейтинге высших учебных заведений
Волгоградский государственный университет занял 59 место в международном рейтинге высших учебных заведений Аcademic Ranking European Standards 2017.
Волгоградский государственный университет занял 59 место в международном рейтинге высших учебных заведений Аcademic Ranking European Standards 2017.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме ВолГУ в рейтинг также попали ВолгГМУ, занявший 69-е место, и ВолгГТУ, попавший на 84-ю строчку рейтинга. В общей сложности в таблице представлено 187 российских университетов.