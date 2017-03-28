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09:49 (мск), источник: Zakon.kz

На железнодорожном вокзале Астаны вводится пропускной режим

Процедура досмотра определяется в зависимости от уровня террористической опасности.

Источник: Zakon.kz

С 1 апреля работники военизированной железнодорожной охраны приступят к досмотру пассажиров и багажа на железнодорожном вокзале Астаны. В целом, планируется задействовать досмотровую службу со штатной численностью 149 единиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Основной задачей досмотра является своевременное предупреждение и пересечение попыток проникновения на объекты транспортной инфраструктуры лиц с устройствами или веществами, которые могут быть использованы в качестве средств насилия или могут явиться причиной чрезвычайного происшествия.

Напомним, процедура досмотра определяется в зависимости от уровня террористической опасности. В период отсутствия террористической угрозы либо при умеренном («желтом») уровне террористической угрозы проводится выборочный досмотр. При объявлении высокого («оранжевого») и критического («красного») уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи находящихся при них, в том числе ручная кладь и багаж.

Напомним, что на железнодорожных вокзалах Алматы-1 и Алматы-2 система досмотра уже действует более месяца. За это время не возникло ни одной нештатной ситуации. Вся необходимая информация по пропускному режиму доводится до пассажиров на двух языках. На вокзалах функционируют все необходимое досмотровое оборудование, в том числе 12 комплектов рентгенотелевизионных аппаратов, восемь из которых на Алматы-1 и четыре — на Алматы-2. На данный момент свыше 150 сотрудников военизированной железнодорожной охраны в Астане проходят обучение по программе «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры». Инспекторы досмотра пройдут соответствующий инструктаж, получат навыки поведения в нестандартных ситуациях, корректного отношения к пассажирам. Обучение по программе «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры» также пройдут около 300 работников.

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