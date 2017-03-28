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11:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Скалодром «Панорама» появится на месте бывшего одноименного ночного клуба в Иркутске

Открытие запланировано на 15 апреля.

Уникальный спортивный объект — гигантский скалодром — появится в Иркутске на месте популярного ночного клуба «Панорама». Церемония открытия спортобъекта запланирована на 15 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Очень скоро в Иркутске появится уникальный спортивный объект — гигантский скалодром “Панорама” (на месте бывшего одноименного ночного клуба). Категорически рекомендую каждому попробовать себя в этом виде спорта», — поделился Александр Исайченко на своей странице в Facebook.

Напомним, о покупке мэрией ночного клуба «Панорама» стало известно в конце 2013 года. Покупка ночного клуба и еще двух объектов вызвала бурные споры на заседании Думы города Иркутска. По той цене, за которую купили НК «Панораму» и кинотеатр «Марат», а это около 300 млн рублей, можно было построить новое красивое достойное здание.

Прощальная вечеринка прошла в клубе «Панорама» 3 января 2014 года, после этого заведение было закрыто.

Сейчас в помещениях бывшей «Панорамы» расположен Дворец искусств.

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