ГИБДД: похолодание на Среднем Урале может спровоцировать рост аварий

Как сообщили Накануне.RU в региональной ГИБДД, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание, в связи с чем на дорогах возможно образование наледи, что может спровоцировать рост ДТП на дорогах. При этом особенно высока вероятность гололедицы на трассах.

«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области обращается к водителям с просьбой двигаться на скорости, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям. При движении водителям рекомендуется не допускать резких маневров, резких торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Начинающим водителям, а также водителям, не имеющим достаточного опыта вождения, необходимо отказаться от поездок», — говорится в заявлении ведомства.

Также сотрудники Госавтоинспекции обратились к пешеходам: их просят не нарушать Правила дорожного движения и не выходить неожиданно на дорогу, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию.