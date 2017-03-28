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10:13 (мск), источник: Nakanune.ru

ГИБДД: похолодание на Среднем Урале может спровоцировать рост аварий

В свердловской Госавтоинспекции предупредили, что похолодание на Среднем Урале может спровоцировать рост аварий. Водителей просят снижать скорость и не допускать резких маневров.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в региональной ГИБДД, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание, в связи с чем на дорогах возможно образование наледи, что может спровоцировать рост ДТП на дорогах. При этом особенно высока вероятность гололедицы на трассах.

«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области обращается к водителям с просьбой двигаться на скорости, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям. При движении водителям рекомендуется не допускать резких маневров, резких торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Начинающим водителям, а также водителям, не имеющим достаточного опыта вождения, необходимо отказаться от поездок», — говорится в заявлении ведомства.

Также сотрудники Госавтоинспекции обратились к пешеходам: их просят не нарушать Правила дорожного движения и не выходить неожиданно на дорогу, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход.

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