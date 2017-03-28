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10:16 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье закрыли два опасных дома культуры

ДК в селах Нижний Лып и Красный Яр находятся в аварийном состоянии. Судебные приставы опечатали центральные входы в здания на 60 дней.

По решению суда в Большесосновском районе в селах Нижний Лып и Красный Яр были закрыты дома культуры.

По информации УФССП по краю, здания нуждались в капитальном ремонте. Например, в качестве напольного покрытия в домах культуры использовали древесину, которая является пожароопасным материалом.

Здания были закрыты на 60 суток. Входить в ДК можно только для проведения ремонта.

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