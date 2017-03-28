В Прикамье закрыли два опасных дома культуры

По решению суда в Большесосновском районе в селах Нижний Лып и Красный Яр были закрыты дома культуры.



По информации УФССП по краю, здания нуждались в капитальном ремонте. Например, в качестве напольного покрытия в домах культуры использовали древесину, которая является пожароопасным материалом.



Здания были закрыты на 60 суток. Входить в ДК можно только для проведения ремонта.