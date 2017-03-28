Вслед за Шишовым на свободу по УДО может выйти Гамбург
Адвокаты
Адвокаты
Сегодня, 28 марта в 8 утра из исправительной колонии № 8 Омска по
Как стало известно порталу Om1.ru, вслед за ним может выйти и другой
Олег Любушкин, адвокат Юрия Гамбурга:
— Действительно мы подали ходатайство об освобождении по УДО. Но на данном периоде, чтобы не сглазить, мы с Юрием Викторовичем будем хранить молчание. Пока не буду говорить о настроении и чаяниях моего клиента.
Отметим, что именно Советский районный суд Омска принял решение об освобождении по УДО Олега Шишова.
Напомним, что 9 июня прошлого года бывшего первого
С 17 июня 2014 года по 9 июня 2016 года бывший первый