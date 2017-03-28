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10:19 (мск), источник: Om1.ru

Вслед за Шишовым на свободу по УДО может выйти Гамбург

Адвокаты экс-первого вице-губернатора Омской области подали ходатайство.

Сегодня, 28 марта в 8 утра из исправительной колонии № 8 Омска по условно-досрочному освобождению вышел экс-гендиректор «Мостовика» Олега Шишова.

Как стало известно порталу Om1.ru, вслед за ним может выйти и другой VIP-арестант, экс-первый вице-губернатор Юрий Гамбург. Адвокаты бывшего чиновника подали ходатайство на УДО. Сейчас документы находятся на рассмотрении в Советском суде Омска. Об этом сообщил Олег Любушкин.

Олег Любушкин, адвокат Юрия Гамбурга:

 — Действительно мы подали ходатайство об освобождении по УДО. Но на данном периоде, чтобы не сглазить, мы с Юрием Викторовичем будем хранить молчание. Пока не буду говорить о настроении и чаяниях моего клиента.

Отметим, что именно Советский районный суд Омска принял решение об освобождении по УДО Олега Шишова.

Напомним, что 9 июня прошлого года бывшего первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга приговорили к 5,5 годам лишения свободы за распродажу 25 участков в Чукреевке.

С 17 июня 2014 года по 9 июня 2016 года бывший первый вице-губернатор провел в СИЗО-1 Омска. Еще полгода он просидел в ИК-8. Поэтому может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

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