В республике вновь объявлено штормовое предупреждение
В республике сегодня вновь объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий сообщают спасатели и синоптики.
В республике сегодня вновь объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий сообщают спасатели и синоптики.
По их данным, сегодня в регионе ожидаются мокрый снег и снег с дождём. Возможно его налипание на провода. Порывы ветра могут достигать 20-ти метров в секунду.
На автодорогах наблюдается ухудшение видимости. К примеру, на трассе