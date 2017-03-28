Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Джоли и Питт возобновили общение
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В республике вновь объявлено штормовое предупреждение

В республике сегодня вновь объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий сообщают спасатели и синоптики.

Источник: ГТРК Башкортостан

По их данным, сегодня в регионе ожидаются мокрый снег и снег с дождём. Возможно его налипание на провода. Порывы ветра могут достигать 20-ти метров в секунду.

На автодорогах наблюдается ухудшение видимости. К примеру, на трассе Уфа-Стерлитамак утром из-за сильной метели скорость движения не превышала 60-ти километров в час.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+14°
полупрозрачная облачность
757 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь