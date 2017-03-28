В республике вновь объявлено штормовое предупреждение

По их данным, сегодня в регионе ожидаются мокрый снег и снег с дождём. Возможно его налипание на провода. Порывы ветра могут достигать 20-ти метров в секунду.

На автодорогах наблюдается ухудшение видимости. К примеру, на трассе Уфа-Стерлитамак утром из-за сильной метели скорость движения не превышала 60-ти километров в час.