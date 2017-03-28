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10:07 (мск), источник: PROUFU.ru

Ученый объяснил нашествие странных тараканов в Уфе

Жители Черниковки, проживающие по адресу улица Матвея Пинского, 7, в ужасе.

Источник: Proufu.ru

Все дело в том, что у них в доме 1957 года постройки появились необычные сожители. Черные «тараканы-чудовища», как их окрестила местная жительница Айгуль Хисаева, активно хозяйничают в квартирах и никак не хотят покидать новое место обитания.

«Вот такие “тараканы — чудовища” появились у нас в квартире этой весной. Они выходят к нам из подвала из-за затопления. Бороться уже нет сил, а в ЖЭУ не хотят обращать внимание на неоднократные жалобы», — жалуется Айгуль.

Как рассказала уфимка, они обращались в ЖЭУ № 21. Насекомых потравили, но результата не было. По ее словам, нашествие объяснили затопленным подвалом. После обработки жителям дали отраву, но на протяжении месяца меньше насекомых так и не становится.

«На улице Матвея Пинского 7 была обработка, мы передавали заявку в санэпидемстанцию. Если обработка не помогла, то они могут к нам снова обратиться с заявкой, и мы снова передадим ее в бригаду санобработки. Возможно еще причина в том, что там засоряются дворовые колодцы. Раньше так много насекомых не было, такое только в этом году», — прокомментировали корреспонденту PtoUfu.ru в ЖЭУ № 21.

Как нам удалось выяснить, за засоренные колодцы отвечает «Уфаводоканал». Заявка на прочистку колодцев должна поступать от ЖЭУ. В «Уфаводоканале» сообщили, что такая заявка была, и в ночь с 25 на 26 марта засор уже устранили.

«В Уфе существует несколько видов тараканов — рыжие и черные. На фотографии восточный таракан Blatta orientalis, который на территории республики встречается редко. В частности, в Уфе этот вид обитает в подвалах старых, дореволюционной постройки, домах. В настоящее время популяцию восточного таракана вытеснил значительно меньшего размера рыжий таракан (Blatta germanica), популяция которого распространена повсеместно. По одной из гипотез, этот вид попал в Центральную Россию с тыловыми обозами Наполеона-Бонапарта в период войны 1812 г. Столь широкое распространение этого насекомого объясняется его высокой экологической пластичностью. Так, он более терпим к низким температурам и самка рыжего таракана способна отложить большее число (до 56), в сравнении с восточным тараканом (16), оплодотворённых яиц. Гораздо выше и скорость его перемещения, чем его восточного родственника. Вполне логично, что жители дома пострадали именно из-за затопления. Тараканам прекрасно жилось где-нибудь в подвале или в колодце, а раз его затопило, то они конечно стали искать место, где посуше», — рассказал доктор биологический науки Владимир Книсс.

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