Салават Фатхетдинов даст четырнадцать концертов в Башкирии

Весенние гастроли народного артиста Татарии Салавата Фатхетдинова начнутся уже сегодня, 28 марта, с концерта в Стерлитамаке.

Только в марте и апреле у звезды национальной эстрады запланировано аж четырнадцать сольных концертов в Башкирии, в том числе и два выступления в Татышлинском районе — на родине певца. Услышать Салавата Фатхетдинова смогут поклонники в Нефтекамске, Октябрьском, Мелеузе, Туймазах и других городах республики.

В Уфе число желающих послушать артиста так велико, что он решил дать сразу пять сольных концертов. 31 марта певец выступит в ДК Машиностроителей (ул. Машиностроителей, 10), а 1, 2, 7 и 8 апреля концерты пройдут во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21). Билеты: 600−1500 рублей.