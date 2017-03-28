Игорь Шабанов уволен с должности гендиректора «Черноморнефтегаза»

«Игорь Шабанов уволен по соглашению сторон. 27 марта был последний рабочий день», — уточнили в пресс-службе. Временно исполняющим обязанности гендиректора «Черноморнефтегаза» назначен Сергей Прокофьев.

Игорь Шабанов занимал должность генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз» с августа 2015 года. На этом посту он сменил Сергея Бейма.

43-летний Шабанов уроженец Москвы. В 1996 г. окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Прикладная математика». В 2004 г. окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая экономика». Кандидат технических наук.

Общий стаж работы в нефтегазовой отрасли составляет 21 год. В частности, более 11 лет проработал на разных должностях в ООО «Сибур», с января по июль 2015 г. — руководитель проекта ООО «Нефтегазиндустрия-Менеджмент» (г. Москва). С июля 2015 г. — первый заместитель Генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз».