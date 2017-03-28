Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Что вы знаете о депрессии? Тест
В России запретят старые электросчетчики
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Пять нескучных способов подачи супа
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:19 (мск), источник: РИА Крым

Игорь Шабанов уволен с должности гендиректора «Черноморнефтегаза»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости (Крым). Игорь Шабанов покинул должность генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз». Соответствующую информацию РИА Новости (Крым) подтвердили в пресс-службе предприятия.

«Игорь Шабанов уволен по соглашению сторон. 27 марта был последний рабочий день», — уточнили в пресс-службе. Временно исполняющим обязанности гендиректора «Черноморнефтегаза» назначен Сергей Прокофьев.

Игорь Шабанов занимал должность генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз» с августа 2015 года. На этом посту он сменил Сергея Бейма.

43-летний Шабанов уроженец Москвы. В 1996 г. окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Прикладная математика». В 2004 г. окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая экономика». Кандидат технических наук.

Общий стаж работы в нефтегазовой отрасли составляет 21 год. В частности, более 11 лет проработал на разных должностях в ООО «Сибур», с января по июль 2015 г. — руководитель проекта ООО «Нефтегазиндустрия-Менеджмент» (г. Москва). С июля 2015 г. — первый заместитель Генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь