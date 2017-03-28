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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Алуштинцы перекраивают набережную

Горожане активно обсуждают обустройства Профессорского уголка.

Источник: Комсомольская правда

Генплан, который обсуждали в понедельник, предусматривает снос ряда строений и реконструкцию аварийного пирса, создание историко-культурного, городского парков и «Аква-ленда».

— Набережная — лицо города, — пояснил «КП-Крым» архитектор проекта Владимир Коновалов. — А тут хаотичная застройка, непонятная парковка автотранспорта, палатки вытесняют пешеходов на проезжую часть. Эти 15 га должны стать общественной, безопасной, комфортной территорией.

Из 170 человек, принявших участие в публичных слушаниях, часть проголосовали за обновление Набережной. Мнение десятков несогласных, в основном тех, кто имеет свой небольшой бизнес в уголке, архитекторы и власть постараются учесть. Невнятно отделавшись общими фразами про «функционал», инженерные сети и красные линии, главный архитектор Крыма Анна Царева предложила доработать план, сделать его в «крупном формате», чтоб каждый алуштинец мог его разглядеть. А недовольные решением граждане заявили, что подадут протест на нарушения, допущенные в ходе слушаний.

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