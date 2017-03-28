Волгоградская область названа одним из самых трезвых субъектов РФ
В «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ» по итогам 2016 года Волгоградская область заняла 12 строчку из 85, сообщает ВДТВ.
В «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ» по итогам 2016 года Волгоградская область заняла 12 строчку из 85, сообщает ВДТВ.
Таким образом, согласно исследованиям федерального проекта «Трезвая Россия», подготовленным совместно с
По информации руководителя «Трезвой России», члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева, рейтинг трезвости «является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов РФ по защите здоровья граждан от алкоголя и его последствий».
Отметим, что по данным «Трезвой России», в Волгоградской области, несмотря на в целом неплохие показатели,