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12:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградская область названа одним из самых трезвых субъектов РФ

В «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ» по итогам 2016 года Волгоградская область заняла 12 строчку из 85, сообщает ВДТВ.

Таким образом, согласно исследованиям федерального проекта «Трезвая Россия», подготовленным совместно с Экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ, волгоградский регион вошел в число самых «трезвых».

По информации руководителя «Трезвой России», члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева, рейтинг трезвости «является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов РФ по защите здоровья граждан от алкоголя и его последствий».

Отметим, что по данным «Трезвой России», в Волгоградской области, несмотря на в целом неплохие показатели, все-таки отмечается рост выпивающих. Регион продемонстрировал падение в рейтинге на три строчки. Лидерство в рейтинге трезвых субъектов РФ взяла Чеченская Республика. Соседствующая с Волгоградской Астраханская область расположилась на 11 строчке. Самым «пьющим» регионом названа Магаданская область.

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