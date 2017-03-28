Волгоградская область названа одним из самых трезвых субъектов РФ

Таким образом, согласно исследованиям федерального проекта «Трезвая Россия», подготовленным совместно с Экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ, волгоградский регион вошел в число самых «трезвых».

По информации руководителя «Трезвой России», члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева, рейтинг трезвости «является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов РФ по защите здоровья граждан от алкоголя и его последствий».