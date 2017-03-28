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12:16 (мск), источник: Индикатор

Найден виновник живучести раковых клеток

Группа исследователей из Университета Джонса Хопкинса предложила доказательства того, что большие участки генома человека имеют различия в обратимых эпигенетических модификациях ДНК, что может объяснять способность раковых клеток эффективно адаптироваться и делиться.

Источник: Reuters

Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Эти результаты показывают, что не все в биологии настолько предопределено, как считают многие ученые. Если так, то наши выводы могут повлиять на то, как мы лечим рак и другие связанные с возрастом заболевания
Эндрю Файнберг
один из авторов работы, профессор Университета Джонса Хопкинса
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Эпигенетические модификации, не затрагивая саму последовательность ДНК, могут влиять на то, какие гены активизируются и блокируются в каждой конкретной клетке. Таким образом они обеспечивают разнообразие тканей в организме. Однако в ходе данного исследования биологи заметили значительные различия даже в одном типе тканей у животных, живущих в одинаковых условиях. По мнению авторов статьи, такие вариации свидетельствуют о том, что существует заранее заданная возможность для изменений, что дает некоторым клеткам преимущество в быстро меняющихся условиях.

Используя применяемую в физике модель Изинга, биологи рассчитали вероятность встретить эпигенетическую изменчивость в различных типах клеток: здоровых и раковых клетках легких, печени, мозга, кожи и эмбриональных стволовых клетках. Они обнаружили, что у раковых клеток разнообразие случайного метилирования ДНК выше, чем у здоровых, что, возможно, и повышает их способность сопротивляться неблагоприятным воздействиям (химиотерапии).

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