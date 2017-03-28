Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский певец Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии, которое на данный момент врачам удалось стабилизировать, сообщает
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский певец Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии, которое на данный момент врачам удалось стабилизировать, сообщает
«По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», — говорится в заявлении
Ближайшие концерты певца запланированы на конец апреля. О том, будут ли они перенесены, пока неизвестно.