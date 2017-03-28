Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

«По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», — говорится в заявлении пресс-службы. Курс интенсивной терапии Носков проводит в клиническом госпитале «Лапино».

Ближайшие концерты певца запланированы на конец апреля. О том, будут ли они перенесены, пока неизвестно.