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10:04 (мск), источник: РИА Новости

Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский певец Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии, которое на данный момент врачам удалось стабилизировать, сообщает пресс-служба исполнителя.

Источник: РИА Новости

«По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», — говорится в заявлении пресс-службы. Курс интенсивной терапии Носков проводит в клиническом госпитале «Лапино».

Ближайшие концерты певца запланированы на конец апреля. О том, будут ли они перенесены, пока неизвестно.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Здоровья тебе , Николай . Один из немногих , кто действительно ПОЁТ .
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Александр Романский
Удачной операции, мы тебя ценим и любим. Ты НАСТОЯЩИЙ, а не бутафорский, как многие.
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