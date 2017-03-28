Управление госохранкультуры планирует отреставрировать более 30 фасадов домов в Нижнем Новгороде в 2017 году

Согласно информации, в рамках федеральной целевой программы «Культура России» (2012−2018 годы) в 2017 году выделено финансирование на проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих объектах культурного наследия федерального значения: «Памятник Горькому (скульптор Вера Мухина) на пл. Максима Горького, «Комплекс нижегородского острога. Стены» (пл. Свободы, д. 2), «Ансамбль Флорищевой пустыни. Больничный корпус» (Нижегородская область, Володарский район, пос. Фролищи), «Рождественская («Строгановская») церковь» (ул. Рождественская, 34); «Успенская церковь» (ул. Пушкина, 34а).

Кроме того, в рамках государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области» в 2017 году предусмотрено финансирование работ на объекте культурного наследия регионального значения — «Здание Первого детского приюта на ул. Ильинская, 78 (литера А).

Также управлением в 2017 году выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий городской тюрьмы. Административный корпус», расположенного по адресу: пр. Гагарина, д. 28 (литера А). В рамках подготовки к проведению в Нижнем Новгороде в 2018 году Чемпионата мира по футболу в этом году будут отремонтированы 39 фасадов объектов культурного наследия.

Сумму финансирования по указанным проектам региональное Госохранкультуры на данный момент не озвучивает.

Напомним, что реставрация памятников и памятных досок писателю Максиму Горькому в Нижнем Новгороде потребует около 800 тысяч рублей.