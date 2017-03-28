В Омске стартует онлайн-регистрация на «Тотальный диктант»

Зарегистрироваться и выбрать удобную для себя площадку можно будет на официальном сайте всероссийской образовательной акции totaldict.ru.

В этом году «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля, в Омске он начнется в 14:00. Проверить свою грамотность омичи смогут в ведущих вузах города, общеобразовательных организациях, муниципальных библиотеках, на предприятиях и в сельских школах.