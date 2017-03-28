Среди крымских школьников растет желание сдавать ЕГЭ

Минобразования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова рассказала, что количество выпускников школ в Крыму, которые желают сдать ЕГЭ, растет в геометрической прогрессии, передает Крыминформ.

«Статистика (по сдаче ЕГЭ — ред.) приобрела геометрическую прогрессию. Около 5% выпускников школ выбрали ЕГЭ в 2014 году, 39% — в 2016, а в этом году — 51% выпускников», — подчеркнула министр.

Помимо этого, Гончарова заявила об успехах крымских школьников, которые сдавали государственную итоговую аттестацию. При этом, она отметила, что в Крыму есть проблемы со сдачей математики и физики.

«Мы на приличном уровне справились с русским языком и литературой, географией, биологией, иностранными языками, с химией. Но мы имеем показатель немного ниже среднего по России по математике и физике», — сообщила Гончарова.

Уточним, что по информации Гончаровой, в текущем году в республике будет около 11 тыс выпускников 11 классов общеобразовательных школ.