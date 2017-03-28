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10:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области школьники помогли полицейским задержать вора

Мужчина украл у детей деньги из курток.

В Березовском школьники выследили вора и помогли полицейским его задержать.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в опорный пункт полиции обратились дети, которые рассказали, что некий мужчина подошел к ним на детской площадке и украл у них деньги. Когда школьники играли во дворе, мужчина подошел к их курткам, которые висели на турнике, и стал обшаривать карманы. Дети стали кричать, но злоумышленник забрал деньги из их курток и скрылся. Всего вору удалось украсть 80 рублей. Школьники не растерялись, они разделились на две группы, одна из них отправилась за помощью полицейских, а другая шла за вором. Так им удалось узнать адрес, где проживает злоумышленник.

Экипаж патрульно-постовой службы задержал злоумышленника в его квартире. Им оказался 61-летний местный житель. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что украл деньги, чтобы купить алкоголь. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Руководство отдела МВД России по г. Березовскому приняло решение о поощрении отважных школьников.

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