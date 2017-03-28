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11:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область заняла 39 строчку в «рейтинге трезвости»

Самое низкое место в рейтинге занял Алтайский край — 71, рассказали эксперты.

Новосибирская область заняла 39 строчку в «рейтинге трезвости», его составили Федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате Российской Федерации.

При составлении рейтинга использовались открытые данные статистики из регионов по параметрам — число умерших от отравления алкоголем; число состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм»; число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; количество проданной алкогольной продукции, число правонарушений; связанных с оборотом алкоголя, количество часов запрета продажи алкоголя.

Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из критериев.

Так, Новосибирская область сохранила 39 строчку в рейтинге. Алтайский край занимает 71 строчку рейтинга, Красноярский край — 46. Томская область обогнала Новосибирскую область в рейтинге и заняла 31 строчку. Первую строчку рейтинга заняла Чеченская республика. Последнюю, 85 строчку, рейтинга занимает Магаданская область.

Рейтинг трезвости регионов — 2016 подготовлен в целях представления обществу, органам государственной власти и органам местного самоуправления объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

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