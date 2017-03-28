Вандалы порезали колеса у девяти авто в Новосибирске

Отмечается, что у семи машин были испорчены все четыре колеса, у других двух авто — два и три колеса соответственно. Личность преступников пока не установлена, известно лишь, что колеса были порезаны в промежуток времени с 23:00 до 07:00.
Пользователи соцсети предположили в комментариях, что, возможно, «рядом открылась новая шиномонтажка или платная стоянка». Нашлись и такие, кто решил, что это просто дело рук хулиганов. Еще одна версия звучит так: «Суровый сибирский стопхам».
Это уже не первый случай подобной порчи имущества автовладельцев. Несколько лет назад пожилому новосибирскому дворнику Борису Симакову не понравилось, как автомобилисты паркуются на подведомственной ему территории, и он принялся царапать машины гвоздем. Злоумышленника удалось найти с помощью видеокамер, к тому времени он успел повредить девять авто. В итоге Симакову приговорили к одному году условно и штрафу в 96 тысяч рублей.