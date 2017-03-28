Жаркое и дождливое лето-2017 пообещали синоптики
О предварительном прогнозе погоды на лето-2017 в Новосибирске и районах области рассказали специалисты
О предварительном прогнозе погоды на лето-2017 в Новосибирске и районах области рассказали специалисты
— Погода на этой неделе ожидается облачная, с осадками, неустойчивая, — сказала начальник
Погода весной и летом этого года не грозит катаклизмами — среднемесячные температурные режимы и количество осадков метеорологи прогнозируют в рамках нормы. В апреле температурный фон предполагается на 1−2 градуса выше нормы (апрельская норма — 2−4 градуса тепла). Но это в южных областях Западной Сибири, а в Новосибирской области он будет ближе к климатической норме. В апреле больше всего осадков выпадет на западе Новосибирской области.
В мае по
В июне теплый воздух из района Казахстана чаще будет проникать на
В июле в Новосибирской области месячная сумма осадков близка к климатической норме и температурный фон — выше средней температуры на 1 градус (средняя норма июля — 18−21 градус тепла).
В августе температурный фон и месячное количество осадков по территории Новосибирской области ожидаются близкими к норме (15−18 тепла).
— Но вероятность осуществления сезонных прогнозов не превышает 72%, — пояснила Анна Лапчик. — Прогнозы будут уточняться каждый месяц.
Для этого в рамках модернизации гидрометеорологический сети установлено 84 автоматизированных гидрологических комплекса.
— Обычный пост выдает данные два раза в сутки, а автоматизированный комплекс позволяет получать информацию ежечасно. Это особенно важно в случаях прогнозирования паводка и наводнения, — добавил