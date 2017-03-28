Жаркое и дождливое лето-2017 пообещали синоптики

— Погода на этой неделе ожидается облачная, с осадками, неустойчивая, — сказала начальник Западно-Сибирского гидрометеоцентра Анна Лапчик. — Но на этой неделе ожидаются несколько волн тепла, связанных с поступлением воздушных масс из районов Средней Азии, поэтому оттепели будут достигать до 15 градусов тепла. С 30 на 31 марта следует ожидать неблагоприятные явления. Если 30 марта температура повысится до 15 градусов, то 31 марта пройдет холодный контрастный фронт. С ним будут связаны интенсивные осадки, усиление ветра. Температура в пятницу, 31 марта, будет значительно ниже, чем в предыдущий день.

Погода весной и летом этого года не грозит катаклизмами — среднемесячные температурные режимы и количество осадков метеорологи прогнозируют в рамках нормы. В апреле температурный фон предполагается на 1−2 градуса выше нормы (апрельская норма — 2−4 градуса тепла). Но это в южных областях Западной Сибири, а в Новосибирской области он будет ближе к климатической норме. В апреле больше всего осадков выпадет на западе Новосибирской области.

В мае по юго-востоку Новосибирской области ожидается температура ниже климатической нормы на 1 градус (норма — 10−12 градусов тепла). Зона дефицита осадков будет охватывать западную часть нашего региона.

В июне теплый воздух из района Казахстана чаще будет проникать на юго-восток Западной Сибири. Температурный фон по восточной и южной частям Новосибирской области выше на 1 градус (норма — 16−19 градусов тепла). Осадки ожидаются в пределах нормы.

В июле в Новосибирской области месячная сумма осадков близка к климатической норме и температурный фон — выше средней температуры на 1 градус (средняя норма июля — 18−21 градус тепла).

В августе температурный фон и месячное количество осадков по территории Новосибирской области ожидаются близкими к норме (15−18 тепла).

— Но вероятность осуществления сезонных прогнозов не превышает 72%, — пояснила Анна Лапчик. — Прогнозы будут уточняться каждый месяц.

Для этого в рамках модернизации гидрометеорологический сети установлено 84 автоматизированных гидрологических комплекса.