В Волгоградской области стартовала природоохранная операция «Половодье-2017»

В период большой воды эти препятствия мешают естественному прохождению паводковых вод, угрожают подтоплением дорог и даже жилых домов.

Благодаря рейдам специалистов удается снизить риск возможных негативных последствий весеннего половодья, а также не допустить загрязнения, засорения и заиливания водных объектов. Особое внимание экологи уделяют выявлению технических устройств и оборудования для незаконного забора воды. Такое несанкционированное использование водных ресурсов приводит к измельчению, а порой и полному осушению водоемов. Только в прошлом году ущерб, причиненный озерам и ерикам региона, составил более двух миллионов рублей. Впрочем, куда более серьезный вред, наносимый окружающей среде, — изменение водной структуры региона, неконтролируемое осушение водоемов может грозить экологической катастрофой.

Алексей Дружинин, заместитель начальника отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: «Наиболее часто встречающиеся нарушения — это сброс отходов производства и потребления в акваторию и береговую полосу водных объектов, сброс сточной воды, мойка автомобилей, размещение отвалов размываемых грунтов и ограничение доступа граждан к водным объектам. И прочие нарушения требований, которые установлены природным кодексом как физическим, так и юридическим лицам».

До конца мая инспекторы комитета природных ресурсов обследуют до полусотни водных объекта в Волгограде и области. Нарушителей природоохранного законодательства ждут серьезные штрафы. Стоит отметить, Волгоградская область — край водных ресурсов. На территории региона протекает более 200 рек, а количество ериков, озер и прудов во время разлива воды и вовсе не счесть. С каждым годом водные богатства региона скудеют — это результат техногенной деятельности человека, а зачастую и просто равнодушное отношение к природе.